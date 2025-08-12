Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hamad Medjedovic

Carlos Alcaraz

Masters de Cincinnati

Directo | Medjedovic - Alcaraz

  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»

Directo | Medjedovic - Alcaraz