Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.
¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
- 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
- 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
- 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
-
5
- 6 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
-
7
- 8 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
- 9 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
- 10 Logran estabilizar el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.