Carlos Alcaraz y Jannik Sinner posan con sus trofeos tras la final del torneo Six Kings Slam 2025, en Arabia. Efe

Arabia Saudí consigue su ansiado Masters 1000

El país saudí albergará un torneo de Masters 1000, el décimo del circuito, a partir de 2028

Enric Gardiner

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:29

Arabia Saudí finalmente se ha salido con la suya. Tendrá un Masters 1000, el décimo del calendario tenístico, a partir de 2028. Este torneo, la ... culminación del sueño saudí de tener su joya de la corona, se jugará a principios de año, con dos opciones encima de la mesa, que sirva como preparación del Abierto de Australia y se juegue entre finales de diciembre y principios de enero o que se juegue después de Australia, ya en febrero.

