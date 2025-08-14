Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alcaraz celebra su pase a cuartos de final de Cincinnati. AFP

Alcaraz aumenta mucho el nivel

El murciano domina a Nardi camino de los cuartos de final de Cincinnati donde se medirá a Andrey Rublev

Enric Gardiner

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:14

Carlos Alcaraz está aumentando el nivel con cada partido que juega en Cincinnati. El murciano, que ya está en cuartos de final del Masters 1. ... 000 previo al US Open, derrotó en su mejor partido a Luca Nardi (6-1 y 6-4) y se jugará un puesto en las semifinales del torneo contra Andrey Rublev.

