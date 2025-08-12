Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jessica Bouzas celebra un punto ante Venus Williams en Cincinnati. REUTERS

El magnífico verano de Jessica Bouzas

La pontevedresa, que está en octavos de final de Cincinnati, se enfrentará a Sabalenka estrenando su estatus de top 40

Enric Gardiner

Martes, 12 de agosto 2025, 11:54

Jessica Bouzas está teniendo una de las progresiones más regulares y consistentes del tenis español. La pontevedresa, octavofinalista en Cincinnati, ha subido treinta puestos en ... el ránking desde mayo y por primera vez en su carrera está entre las cuarenta mejores jugadoras del mundo. Su próximo reto, el más difícil, enfrentarse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

