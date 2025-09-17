Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paula Badosa, abatida tras caer ante Elina Svitolina. Tingshu Wang (Reuters)
Tenis

España, eliminada de la Billie Jean King Cup

Las derrotas de Bouzas y Badosa dejan fuera a las de Carla Suárez en los cuartos de final contra Ucrania

Enric Gardiner

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:23

La aventura de España en la Billie Jean King Cup de Shenzhen (China) acabó antes de lo deseado. La Ucrania de Marta Kostyuk y Elina ... Svitolina demostró su solidez y eliminó a las chicas de Carla Suárez en los cuartos de final del torneo. El triunfo de Kostyuk ante Bouzas (7-6 (3) y 6-2) y el de Svitolina frente a Badosa (5-7, 6-2 y 7-5) consolidó el primer pase de las ucranianas a unas semifinales por primera vez en su historia.

