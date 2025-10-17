Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un saque de Alejandro Davidovich, en el duelo de este viernes en Bruselas. AFP

Davidovich derrapa en Bruselas ante el ídolo local, Collignon

Dilapidó dos bolas de set en una larguísima primera manga y bajó los brazos en la segunda ante el belga, todo un 'matagigantes' en las últimas semanas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:25

Comenta

Pareció una cita de Copa Davis en 'indoor' más que un duelo de cuartos de final del ATP 250 de Bruselas. Alejandro Davidovich (18º) luchó ... contra Raphael Collignon (90º) y la afición belga, totalmente entregada con el ídolo local que se avecina, cerca de su fin la carrera de Goffin y sin que acabe de explotar del todo Bergs. Este estadounidense nacionalizado de 23 años, sin grandes resultados este curso en el ATP Tour, pero sí con dos títulos en el circuito Challenger (en Pau y Monza), se ha convertido en un 'matagigantes' en las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  9. 9

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  10. 10 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Davidovich derrapa en Bruselas ante el ídolo local, Collignon

Davidovich derrapa en Bruselas ante el ídolo local, Collignon