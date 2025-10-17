Davidovich derrapa en Bruselas ante el ídolo local, Collignon

Pareció una cita de Copa Davis en 'indoor' más que un duelo de cuartos de final del ATP 250 de Bruselas. Alejandro Davidovich (18º) luchó ... contra Raphael Collignon (90º) y la afición belga, totalmente entregada con el ídolo local que se avecina, cerca de su fin la carrera de Goffin y sin que acabe de explotar del todo Bergs. Este estadounidense nacionalizado de 23 años, sin grandes resultados este curso en el ATP Tour, pero sí con dos títulos en el circuito Challenger (en Pau y Monza), se ha convertido en un 'matagigantes' en las últimas semanas.

Collignon 🇧🇪 76(5) 61 Davidovich Fokina 🇪🇦 (J. Keothavong 🇬🇧) #BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/KzV8Mvafq9 — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 17, 2025

Seguramente ya era consciente el malagueño de que era un partido trampa, en la gran oportunidad que le quedaba en este 2025 de alzarse con su primer título ATP. Cuarto favorito del cuadro, exento de la primera ronda, eran sólo cuatro cribas para conquistar el trofeo en este 250 de Bruselas (sede que ha sucedido a la de Amberes de años atrás), pero se quedó en la segunda.

No podía ser casualidad que Collignon superara a Ruud con tres sets a cero en el US Open o que venciera acalambrado a De Miñaur en Australia en la Davis, tras un primer set de hora y media. Dirigido por el extenista Steve Darcis, apunta a un buen salto en el 'ranking' en los próximos meses.

Ampliar Raphael Collignon celebra un punto y pide apoyo de la grada. AFP

Mientras, Davidovich compitió con su mejor tenis hasta ceder la primera manga. Malogró dos puntos de set en el décimo juego, el primero con un error no forzado, una bola larga al centro de la pista, y el segundo en un 'winner' arriesgado de su oponente para cerrar un 'rally'. Pero en honor a la verdad fue un set muy disputado y resuelto por pequeños detalles en la 'muerte súbita', unos desempates en los que el malagueño presenta un balance deficitario este curso (16 ganados y 18 perdidos ya).

Y es que Collignon rozó por momentos la perfección en su juego: once saques directos en la primera manga, pese a seis dobles faltas, dos de ellas en el juego que casi le cuesta el set. Además, pese a su metro noventa, se mueve de maravilla en pista y le aguantó muchos intercambios a un Davidovich al que su cuota reducida de errores no forzados no le valió para nada. Le costó meter ganadores ante una pared al otro lado de la red. Y a todo ello hubo que sumar el ruido, los continuos gestos del belga haciéndose querer y reclamando apoyo, y la condescendencia del juez de silla en sus tiempos de saque, sin un 'warning'.

Alejandro Davidovich, en el duelo de este viernes. ATP

Pese a solicitar un 'toilet break' al final del primer set, Davidovich no reseteó en absoluto su mente. El partido se apoyaba mucho en la cabeza. No hubo 'breaks' en el primer set, acarició el rinconero el quiebre de salida, pero no sólo no lo consiguió, sino que dejó escapar su primer turno al saque cada vez con menos paciencia.

Ahí se acabó el partido. Bajó los brazos Davidovich, de una forma que quizás no puede permitirse ya a este nivel, y Collignon se fue hasta el 5-0. No hubo set en blanco al final, pero sí un duro 6-1. 71 minutos de primer periodo y solamente 35 en el segundo (la mitad) si se descuenta el intermedio.

Davidovich, que pese a todo iguala su mejor 'ranking' de siempre (18º) y está muy cerca de cerrar 2025 en el 'top 20' mundial, terminará el año en el ATP 500 de Basilea la próxima semana, y con el Masters 1.000 de París, que ya no será en Bercy. Este lunes se conocerá además si David Ferrer le cita para la Final a 8 de la Davis en Bolonia (del 18 al 23 de noviembere), pero se desconoce si desea comprometerse a estar activo semanas después de acabar su calendario.