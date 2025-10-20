Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich celebra un punto. ATP

Davidovich resurge ante Sonego y busca ya su mejor 'ranking'

El malagueño, este lunes noticia también por su ausencia en el equipo español para la Final a 8 de la Copa Davis, fue de menos a más en su primer ronda en Basilea y se cruzará en octavos ante Brooksby

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Alejandro Davidovich fue doble noticia este lunes. Al mediodía se confirmó su ausencia en el equipo español de Copa Davis que acudirá a la Final ... a 8 de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre) y se cruzará contra la República Checa en cuartos de final. El malagueño podría haber rehusado de nuevo a jugar en esas fechas, que le obligan a estar activo un par de semanas más tras cerrar su calendario, o bien el capitán David Ferrer tomó la decisión por su escaso compromiso en convocatorias anteriores.

