David Ferrer, durante la eliminatoria de Copa Davis ante Dinamarca. EP
Copa Davis

La unidad B pone en un dilema a David Ferrer

Los triunfos de Pedro Martínez, Munar y Carreño abren la incógnita sobre los descartes para las Finales de la Copa Davis en Bolonia

Enric Gardiner

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:57

España logró lo inimaginable este domingo al remontar un 0-2 contra Dinamarca. El triunfo de Jaume Munar y Pedro Martínez en el dobles, junto ... a las victorias individuales de Pedro Martínez contra Holger Rune y de Pablo Carreño ante Elmer Moller, sellaron el billete de España para la fase final del torneo, que se disputará en Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre.

