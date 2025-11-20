Directo | Munar - Lehecka
Sigue caminando con paso firme con su saque Jaume Munar. Ha salido con mucha determinación a pista el español y habrá que ver si puede comenzar a amenazar el servicio de su rival desde la zona de resto.
3 - 2[ SET 1 ]
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
40 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
El revés de Jiri Lehecka se va fuera
2 - 2[ SET 1 ]
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
15 - 40
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 30
Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
0 - 15
El revés de Jaume Munar se va fuera
Buena noticia para Jaume Munar y es que apenas está sufriendo con sus turnos de saque. Bastante cómodo hasta el momento el tenista balear.
2 - 1[ SET 1 ]
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
40 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
30 - 0
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
El remate de Jiri Lehecka se va fuera
Buenas prestaciones también con su saque por parte de Jiri Lehecka en su primer turno de servicio del partido.
1 - 1[ SET 1 ]
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
15 - 40
La volea de Jiri Lehecka se va fuera
0 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 30
Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar
Sólido Jaume Munar en su primer turno de saque del partido !!! Ha comenzado muy bien el tenista balear y, ovbiamente, la papeleta que tiene no es sencilla.
1 - 0[ SET 1 ]
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
40 - 15
El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera
30 - 15
Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka
0 - 15
Impresionante passing shot de Jiri Lehecka desde el fondo de la pista supera a Jaume Munar y le sirve para ganar el punto
El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.
Recordemos que este es el 10º enfrentamiento entre España y la República Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.
Jaume Munar y Jiri Lehecka se han enfrentado en dos ocasiones previas en partido oficial y el checo ha ganado esos dos duelos. Ambos fueron en 2024, en el torneo de Amberes y en el Masters 1000 de Shanghai, y en esos dos partidos el español no pudo conseguir ningún set.
Jiri Lehecka, por su parte, llega a este partido como número 17 del ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos torneos ATP a lo largo de su trayectoria, el último de ellos en este 2025, en Brisbane.
Jaume Munar ha participado en dos partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis y ha caído en los dos. Hoy, por lo tanto, busca su primera victoria en esta modalidad en el torneo.
Jaume Munar ha estado presente en las dos series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025 contra Suiza y Dinamarca, teniendo un papel destacado especialmente en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad.
Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.
Jaume Munar juega sin red de seguridad y está obligado a ganar en este partido para que España continúe con opciones en esta complicada serie después de que Pablo Carreño perdiera en el primer duelo contra Jakub Mensik.
Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión del segundo partido de la eliminatoria entre España y la República Checa entre Jaume Munar y Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…
