Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto Carballés, Jaume Munar, David Ferrer (capitán) y Pedro Martínez. EFE

El desinterés bate al España-Dinamarca

Alcaraz y Davidovich apelan al cansancio y Granollers a una lesión, pese a competir hasta el sábado, mientras Rune sí comparecerá en Marbella en la Copa Davis

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:56

La Copa Davis trató de revolucionar su formato en la etapa de Kosmos, con Gerard Piqué al frente, pero todo vuelve a su cauce, al ... esquema histórico, salvo en el desenlace en una final a ocho con sede única en el cierre de la temporada. Lo que no ha cambiado es que no se ha encontrado una fórmula que vuelva a prestigiar la cita, o más bien cabría decir que el amplio calendario del ATP Tour y los intereses de los grandes tenistas son irreconciliables con el torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  8. 8 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  9. 9

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  10. 10 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El desinterés bate al España-Dinamarca

El desinterés bate al España-Dinamarca