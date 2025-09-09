El desinterés bate al España-Dinamarca

La Copa Davis trató de revolucionar su formato en la etapa de Kosmos, con Gerard Piqué al frente, pero todo vuelve a su cauce, al ... esquema histórico, salvo en el desenlace en una final a ocho con sede única en el cierre de la temporada. Lo que no ha cambiado es que no se ha encontrado una fórmula que vuelva a prestigiar la cita, o más bien cabría decir que el amplio calendario del ATP Tour y los intereses de los grandes tenistas son irreconciliables con el torneo.

Marbella fue la sede elegida para esta segunda ronda de los 'qualifiers', pero no tanto por un trabajo al respecto de esta localidad, sino por la elección federativa (sede acogedora, buenas instalaciones de tierra batida y poca probabilidad de lluvia en la fecha), cuando sólo se había postulado Logroño, sin lograr mucho consenso.

Como determina la Federación Internacional de Tenis, bajo cuyo paraguas se organiza el torneo, los equipos se anuncian un mes antes de la serie, y en el montaje del cartel español se han caído finalmente todos los jugadores menos uno, Pedro Martínez. El último en hacerlo fue Marcel Granollers, lesionado en el tobillo derecho, decisión anunciada ayer en la sobremesa, después de que fueran conocidas estas molestias, con las que no obstante completó todo su concurso en el US Open hasta ganarlo junto al argentino Horacio Zeballos.

Antes, el lunes, se conocieron las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. El desinterés por el torneo (al menos hasta la fase de desenlace) propició que nunca se abordara el calendario futuro del murciano en la sala de prensa o entrevistas hasta la madrugada del lunes, cuando se conoció que volvería a España, pero para descansar. En 2022 hizo un esfuerzo desde la final en el US Open para llegar a Valencia y empezar a entrenarse el miércoles cara a la fase de grupos (hoy convertida en una eliminatoria al estilo tradicional). El flamante número uno mundial ha priorizado la desconexión ante lo poco recomendable de cambiar de superficie sólo una semana, para encarar después nuevos retos en la Laver Cup (en San Francisco y si finalmente la disputa) y la gira asiática, en dura.

A priori Jaume Munar (37º) será el número uno, y puede que Roberto Carballés (47º) el dos, con el primero de ellos y Pedro Martínez como posible pareja de dobles

Más difícil de entender fue la negativa de Alejandro Davidovich. También apeló al cansancio, en la línea de las últimas semanas, cuando ha incidido en las críticas a la ATP por el calendario y la programación de partidos. Ha jugado más que nunca este curso (lleva ya 56 partidos), pero fue eliminado pronto en Nueva York, en segunda ronda, y no reaparecerá hasta el jueves 25 en Pekín, con lo que tenía otra semana más sin partidos si hubiera acudido a Marbella, a su provincia natal, en un baño de multitudes que suele gustar a los profesionales, aunque él ya se ha trasladado a vivir a Montecarlo.

Los 'top 20' cuidan con esmero su calendario y miden cada decisión, pero Holger Rune, undécimo del mundo, 'top ten' hasta la semana pasada, liderará a Dinamarca. No se sabe si agradecido a Puente Romano, sede del ATP 250 que le brindó una 'wild card' en 2020 cuando sólo tenía 17 años y era número uno mundial júnior. Él además, pasó parte de su adolescencia en la Costa del Sol, formándose en el Club de Tenis Málaga.

Contrastes que han igualado la serie, máxime si Rune gana sus dos 'singles' y sin Granollers en el doble. A priori Jaume Munar (37º) será el número uno, y puede que Roberto Carballés (47º), el dos, con Pedro Martínez y Munar con buenas opciones de ser al final la pareja de dobles. El 'dos' danés es el joven Elmer Moller (107º). Pero, ¿y si España acude a la Final a 8? ¿Quiénes irán entonces a jugarla en Bolonia, la sede que sucede a Málaga?