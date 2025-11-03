Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Carreño celebra la victoria ante el danés Elmer Moeller, en el último duelo de Copa Davis. Efe

Carreño es el quinto hombre para la Copa Davis

El asturiano acompañará a Alcaraz, Granollers, Munar y Pedro Martínez en la Copa Davis de Bolonia

Enric Gardiner

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

El capitán David Ferrer ha elegido a Pablo Carreño como quinto integrante del equipo español de Copa Davis que buscará la ensaladera en Bolonia (Italia) ... del 18 al 23 de noviembre.

