Carlos Alcaraz. AFP

Alcaraz no jugará la Copa Davis

El murciano priorizará el descanso tras conquistar el US Open y no estará esta semana contra Dinamarca

Enric Gardiner

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:55

Carlos Alcaraz no formará parte del equipo de Copa Davis que se enfrentará este fin de semana a Dinamarca en Marbella. El murciano conquistó este ... domingo el US Open ante Jannik Sinner y ha decidido bajarse de la competición por equipo alegando fatiga muscular. El campeón de seis Grand Slams confirmó que no sería «justo» participar en sus condiciones actuales porque no va a poder preparar el torneo cómo es necesario.

