Alejandro Turriziani celebra una victoria. SUR

Turriziani se lleva el primer Futures de su carrera

El tenista malagueño de 22 años se adjudica este domingo el ITF de Pontevedra, en sus mejores meses de su trayectoria, en su objetivo de cerrar el año en el 'top 800' mundial

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:52

Comenta

Retirado el marbellí Adrián Menéndez hace unos meses, hay una enorme brecha entre la excelencia máxima que marca Alejandro Davidovich y el resto de tenistas ... malagueños, pero no deja de ser noticia el hito que celebra este domingo otro 'boquerón', Alejandro, Turriziani, que se ha adjudicado el primer Futures de su carrera, a los 22 años.

