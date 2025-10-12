Turriziani se lleva el primer Futures de su carrera

Retirado el marbellí Adrián Menéndez hace unos meses, hay una enorme brecha entre la excelencia máxima que marca Alejandro Davidovich y el resto de tenistas ... malagueños, pero no deja de ser noticia el hito que celebra este domingo otro 'boquerón', Alejandro, Turriziani, que se ha adjudicado el primer Futures de su carrera, a los 22 años.

«Ha sido mi primera final y mi primer titulo. Estoy contento por cómo he sabido gestionarlo, muy centrado en lo que tenía que hacer en mi juego», se sinceró a este periódico el jugador de Torremolinos, de padre argentino y que llegó a pasar por el CAR de Sant Cugat y por la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero, en Villena.

Compañero de generación de Carlos Alcaraz, fueron rivales, pero sus caminos se han separado claramente. Es ahora cuando Turriziani, que trabaja en el Higuerón Tennis Center junto a Jorge Aguirre y, sobre todo, Alexis Klegou y Luis Diego Chávez, empieza a ver los resultados: semifinales en los ITF de Tánger y Melilla, y este título en Pontevedra que le va a permitir un pequeño salto en el ATP Ranking en pos de su objetivo de cerrar este 2025 en el 'top 800'.

Turriziani (980º, a la espera de subir este lunes en la actualización) derrotó en la final al portugués Tiago Torres (874º) por 6-3 y 7-5, y en todo el torneo, en rápida, sólo ha cedido dos sets, teniendo como rivales a Sergio Callejón (614º), Diego Barreto (699º), Luis García Páez (1.620º) y Yaroslav Demin (869º).

«He dado un salto de calidad en mi juego. He trabajado en aspectos técnicos y también mentales, pero aunque he evolucionado mucho, tengo cosas que mejorar: el saque, la volea, ser más explosivo de piernas», reconoce el tenista de 1,92 metros, que ahora después de una semana de entrenamientos acudirá a Portugal a encadenar cuatro torneos ITF. «Puedo aspirar a más y tengo ganas de afrontar lo que venga».