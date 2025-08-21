Davidovich ya tiene cuadro en el US Open: este es su camino

En su vuelta a la competición, con algunas dudas sobre su estado de forma tras retirarse falto de energía en los Masters 1.000 de ... Toronto y Cincinnati, Alejandro Davidovich (18º) ya conoce su cuadro en el US Open, el último Grand Slam del año, en el que no defiende puntos, porque perdió en primera ronda en 2024 ante Hijikata en cuatro sets.

El malagueño se enfrentará en la primera ronda (cita que se puede celebrar el domingo, el lunes o el martes) al kazajo Andrey Shevchenko (89º). A sus 24 años, este año ha caído en su rendimiento (llegó a ser 45º en febrero de 2024), y su mejor resultado son unos cuartos de final en tierra en el ATP 250 de Kitzbuhel.

Se trata de un duelo inédito, y el malagueño, decimoctavo favorito (nunca tan alto en el sorteo de un Grand Slam) se cruzaría en segunda ronda, caso de ganar, al canario Roberto Carballés (84º) o al francés Arthur Rinderknech (77º). Este es más especialista en superficies rápidas, por su gran saque y volea.

Por su lado del cuadro, se intuye otro duelo en tercera ronda (dieciseisavos) al ruso Daniil Medvedev (13º), muy irregular este año. Lo menos afortunado del sorteo para el rinconero ha sido coincidir con Carlos Alcaraz (segundo favorito) en el mismo cuadrante, al que se mediría en octavos.

Davidovich llegó a este techo (la cuarta ronda) en dos ocasiones, en 2022 (superado por Berrettini) y en 2020 (cedió ante Zverev), y ahora espera afianzarse en el 'top 20' cara a su reto de acabar en este puesto de privilegio este año y acercarse cuanto antes a su primer título ATP. Cabe recordar que después de Nueva York queda la concentración en Marbella con España para la Copa Davis (ante Dinamarca). Tanto él como Alcaraz han de confirmar aún su presencia anunciada en el torneo cuando se acerque la fecha.