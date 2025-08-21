Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Davidovich y su primer rival en Nueva York, Alexander Shevchenko. AFP

Davidovich ya tiene cuadro en el US Open: este es su camino

El malagueño se cruzará en primera ronda a Shevchenko, en segunda con Carballés o Rinderknech, y se intuyen citas por delante ante Medvedev y Alcaraz, que figura en el mismo cuadrante y sería su rival en octavos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:57

En su vuelta a la competición, con algunas dudas sobre su estado de forma tras retirarse falto de energía en los Masters 1.000 de ... Toronto y Cincinnati, Alejandro Davidovich (18º) ya conoce su cuadro en el US Open, el último Grand Slam del año, en el que no defiende puntos, porque perdió en primera ronda en 2024 ante Hijikata en cuatro sets.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  6. 6 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga
  10. 10 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Davidovich ya tiene cuadro en el US Open: este es su camino

Davidovich ya tiene cuadro en el US Open: este es su camino