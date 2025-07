Alejandro Davidovich sufre un serio revolcón en Los Cabos

Nunca en su carrera Alejandro Davidovich (26º) se había visto como segundo favorito de un cuadro ATP, sólo por detrás de Andrey Rublev. La ocasión ... la pintaban calva en Los Cabos (México), en la Baja California, en un 250 en una de las semanas del calendario con más ausencia de jugadores, tras la gira en hierba y en pleno verano en Europa. Era casi un torneo Challenger de mucho nivel. Beneficiado con un pase directo en primera ronda, el malagueño sólo necesitaba ganar cuatro partidos para levantar su primer título en el circuito, pero sufrió un revolcón, y de los gordos, ante James Duckworth (106º), con un 3-6 y 4-6 difícil de explicar.

Duckworth 🇦🇺 63 64 Davidovich Fokina 🇪🇦 (J. Ducci 🇺🇲) #Loscabostennisopen pic.twitter.com/EutYJsrOrZ — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) July 17, 2025

No fue, ni mucho menos, el Davidovich que se vio el sábado en Huelva ante Medvedev, entonces en 'indoor' y también en una derrota, pero en tres sets. Fue una buena primera toma de contacto con la pista rápida cara a la gira que se avecina ahora en Norteamérica, pero ese tenista explosivo que deleitó por momentos en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, en la Copa del Rey del centenario, no se vio en una noche tórrida en Los Cabos, en la madrugada de este jueves en España. Pareció un 'dejá vù' de la cornada sufrida por el rinconero en Roma (ante el neerlandés De Jong), cuando se supo que estaba mermado por un problema alérgico.

Ampliar Un gesto de James Duckworth cerrando el puño para celebrar un punto. AFP

No se sabe si había en esta ocasión algún condicionante que mermara a Davidovich, pero se movió sin aparentes molestias, pero con una falta de consistencia alarmante, que le hizo arrancar el partido con un 0-5 en. contra y tres bolas de 'break' salvadas para evitar el rosco. Sólo en ese primer set fueron 21 errores no forzados, por sólo siete 'ganadores'. La noche era tórrida (27 grados y una alta humedad) en el cierre de la jornada en la central, pero el español, que se había deshecho hace menos de un mes del australiano en Eastbourne (remontando un primer set cedido en el desempate), estaba desconocido.

A pesar de maquillar la situación con un 'break', el set estaba poco menos que perdido, y más preocupante fue la falta de reacción en el arranque de la segunda manga, con casi la misma profusión de errores. Definitivamente Davidovich, con servicios poco rápidos y bajos porcentajes (no pasó del 65% de puntos ganados con primeros), apenas mejoró el nivel. Duckworth es un rival de sobra conocido por el técnico del malagueño, Félix Mantilla, al que dirigió varios meses en su etapa trabajando para la Federación Australiana, pero esto tampoco pudo ser una ventaja. En su palco sólo se vio esta vez a su preparador físico (Draguljab Kladarin), y ceder otro quiebre de salida no era la mejor noticia.

Ampliar Davidovich, tras un golpe de derecha. AFP

Trató de aferrarse al partido enseguida Davidovich presionando algo más al resto. Tuvo sendas bolas de 'break' con 0-1 y con 2-3, pero las malogró con dos derechas largas por el fondo, la segunda de ellas invirtiéndose en la pista. No era el día para el tenista afincado ya en Montecarlo, y Duckworth, un veterano del 'top 100', pero que no ha pasado del puesto 42º (en 2022), resistió la presión y cerró el partido sin un quiebre en este set definitivo. Todas las circunstancias pintaban para haber jugado su tercera final del curso (Shapovalov y Altmaier eran las mayores amenazas en su lado del cuadro), pero no se pudo dar.

Davidovich no volverá de Norteamérica hasta finales de agosto o septiembre. Ahora le espera el ATP 500 de Washington, los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati y el US Open, pero serán torneos de mucha mayor exigencia por la competencia en los cuadros (pese a estar otra vez entre los cabezas de serie), porque en el inicio de la gira se le ha escapado una enorme posibilidad de poner fin a su sequía en el circuito profesional.