Alejandro Davidovich salva el honor de España en el Masters 1.000 de Madrid

Pedro Luis Alonso Málaga Viernes, 25 de abril 2025, 22:45

Sin Badosa ni Alcaraz, ambos baja por lesión en el torneo, pero también sin Bautista, Munar, Pedro Martínez, Carballés, Landaluce, Bucsa, Bouzas o Carlota Martínez, ... fue el malagueño Alejandro Davidovich el que ha tenido que defender el honor del tenis español en la principal cita que se juega cada campaña en nuestro país, el Masters 1.000 de Madrid. Relegado en la planificación a la pista 3, la debacle de la 'Armada' y el buen ritmo de partidos de la jornada (la retirada de Rublev ante Monfils) arregló el despropósito inicial de no situar a Fokina en la pista principal, la Manolo Santana, a donde fue recolocado, y con una pista llena, hasta en los palcos, de gente ávida de haber visto a Alcaraz, el plato fuerte del día no decepcionó tampoco. En un visto y no visto (hora y 13 minutos), el rinconero despachó a Nuno Borges (41º) por 6-2 y 6-3 y se sitúa ya vigésimo séptimo en el 'ranking' live.

Fue un vendaval de tenis el pupilo de Félix Mantilla, que pocas veces en su carrera o nunca habrá jugado con tanto apoyo, pero no le pesó. Salió con un 4-0 y tuvo opciones de 5-0. No es habitual pese a su excelente momento de forma verle entrar así en los partidos, pero sacó literalmente de la pista a Borges. El de Maia, formado en una universidad estadounidense y de explosión tardía en el circuito, tocó techo en 2024 (fue 30º en septiembre) pero no ha empezado bien 2025. Venía con todo de un partido sólido ante Pablo Carreño en la primera ronda, en la que no cedió su servicio en tres largos sets. Sin embargo, ante el malagueño sólo sacó adelante un turno al saque en la primera manga. Explosivo, con mucha confianza, Davidovich se movía con suma velocidad y el peso de su bola generaba muchos problemas a Borges, que incurrió en demasiados errores obligado a arriesgar. 🎾Tenis l ATP M1000🇪🇸



Alejandro Davidovich🇪🇸 A SEGUNDA RONDA DEL MUTUA MADRID OPEN



🔸Victoria ante Borges🇵🇹 por 6-2 y 6-3 y sigue en el torneo, único español que queda vivo ¡VAMOS!pic.twitter.com/aNBsyXdUMx — DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) April 25, 2025 Los cambios de efectos y velocidades en los saques desquiciaron al tenista entrenado por Hugo Anao, muy lejos de aquel 3-0 en el abierto de Australia de 2024, en el único precedente entre ambos. Parece haber transcurrido un mundo desde entonces, porque este Davidovich es otro, con 21 victorias (más que en todo 2024) y sólo diez derrotas este 2025 y con dos subcampeonatos (Delray Beach y Acapulco) y unas semifinales de Masters 1.000 en Montecarlo. Ampliar El gesto de decepción de Nuno Borges este viernes. EP Tampoco hubo reacción de Borges en la segunda manga, que empezó también con un 'break' para el luso incapaz de sostener los intercambios. También estuvo cerca de un contundente 4-0, aunque al final fue llegando al desenlace del set con un solo 'break' de ventaja y con un inquietante 30-30 en el juego final con bolas nuevas. Pero no tembló Davidovich, que cerró con toda la rabia del mundo con un impresionante 'smash' para el deleite de los aficionados. «Estoy con ganas de representar a España y de jugar aquí más partidos», dijo al micrófono de TVE. «Vengo con mucha ilusión a jugar en Madrid, porque tengo muy buenos recuerdos (sobre todo una victoria inolvidable ante Rune). Estoy contento con el nivel que he dado hoy, porque he estado muy sólido», añadió, e iguala su tope de tercera ronda en la capital. 😱Lo de Davidovich está siendo un show no apto para todos los públicos. #TenisRTVE #MMOPEN



📺En DIRECTO en Teledeporte y: https://t.co/fHD5dZbWOT pic.twitter.com/tsCS8oY6of — Teledeporte (@teledeporte) April 25, 2025 El momento de forma del malagueño invita a soñar, pero el problema es que el examen de este domingo no puede ser más difícil ante el primer favorito del cuadro, el número dos mundial, un Alexander Zverev que le ha ganado en cuatro de los cinco precedentes. La excepción fue en Toronto en 2023, pero el 'teutón' se impuso en el único choque en tierra, en tres mangas, en Roland Garros en 2021. Además, llega tras adjudicarse el ATP 500 de Munich, en arcilla, y tras un repaso a Roberto Bautista este viernes (doble 6-2). Como único superviviente de la escabechina nacional, qué duda cabe que el choque cerrará la jornada en la Manolo Santana.

