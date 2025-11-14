Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz posa con su trofeo de número 1, este viernes en el Inalpi Arena de Turín. Reuters
Tenis

Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

El murciano superará el medio centenar de semanas en lo más alto del ranking ATP

Antonio Gil Ballesta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:18

Ahora sí, a todos los efectos, Carlos Alcaraz ya es de forma oficial el mejor jugador de tenis del año 2025. Ya lo había demostrado ... en todas las superficies, en un largo periodo de meses en los que fue casi invincible, pero en las ATP finals ha confirmado esta condición al asegurar que acabará el año como el número 1 del ranking. Este viernes, en el Inalpi Arena de Turín que acoge el torneo entre las estrellas del circuito, el murciano recibió el trofeo que le acredita como el rey del circuito en esta temporada.

