Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

Ahora sí, a todos los efectos, Carlos Alcaraz ya es de forma oficial el mejor jugador de tenis del año 2025. Ya lo había demostrado ... en todas las superficies, en un largo periodo de meses en los que fue casi invincible, pero en las ATP finals ha confirmado esta condición al asegurar que acabará el año como el número 1 del ranking. Este viernes, en el Inalpi Arena de Turín que acoge el torneo entre las estrellas del circuito, el murciano recibió el trofeo que le acredita como el rey del circuito en esta temporada.

Es la segunda vez que Carlos Alcaraz recibe este título honorífico, tras un año 2022 que le lanzó al estrellato al ganar su primer Grand Slam en Nueva York. Solo Novak Djokovic (8 veces), Pete Sampras (6), Jimmy Connors, Roger Federer, Rafael Nadal (5), Ivan Lendl y John McEnroe (4) han conseguido más veces este honor. Ninguno de ellos lo hizo en dos ocasiones siendo tan joven como el tenista de El Palmar.

«Es un placer para mí ser el número 1. Es algo para lo que estoy trabajando muy duro con mi equipo todos los días», dijo el murciano durante la ceremonia, donde estuvo acompañado por su entorno más cercano. Su padre, su entrenador, sus fisio, su preparador físico, su representante... y más miembros que le hacen más fácil su día a día durante toda la temporada. «Es un viaje que no haces solo, lo haces con todo el equipo y la familia. Estoy muy contento y orgulloso de compartir este momento con ellos», insistió Alcaraz, que lleva 45 semanas en la cima de la ATP, por lo que superará el medio centenar al finalizar el año.

Además, Alcaraz subrayó el significado de repetir el éxito de 2022 con «el mismo equipo» y otros nuevos componentes de los que está «muy orgulloso». «No puedo agradecer lo suficiente el apoyo que he recibido, estoy muy agradecido», confesó Alcaraz, que también mandó un mensaje a todos los aficionados, pues es uno de los tenistas más queridos por el público en casi todos los torneos.

«Viajar desde enero hasta noviembre, con la gran energía y atmósfera que tengo en los torneos, y el cariño que me transmiten, me permiten seguir levantando trofeos. Quiero dar las gracias a la gente que viene a los torneos y este trofeo es para ellos, no solo para mí y para mi equipo», concluyó Alcaraz en un acto que se celebró antes del inicio de la jornada, en la que Sinner también completó su pleno de victorias en el grupo al vencer a Shelton (6-3 y 7-6(3)).

Final soñada contra Sinner

Todos sueñan en Turín con una final entre el italiano, ídolo local que es ovacionado cada vez que pisa el Inalpi Arena, y el número 1 del mundo. Lo es Alcaraz precisamente porque ha superado claramente el cara a cara este año: un único lunar en la final de Wimbledon, frente a cuatro celebraciones en el resto de compromisos. De hecho, se llevó el murciano el último gran duelo en pista dura, terreno predilecto de Sinner, en la gran final de Wimbledon.

Pero esto es otra historia. Sinner es el dominador indiscutible de los torneos 'indoor' (bajo techo), donde ya acumula 29 triunfos consecutivos. Antes, en cualquier caso, ambos deberán superar las semifinales. El italiano partirá a las 14:30 horas del sábado como claro favorito ante Álex de Miñaur (12-0 a favor del italiano en duelos previos), mientras que Alcaraz llegaría al domingo con menos descanso, pues se medirá a partir de las 20:30 al ganador del Zverev-Aliassime de este viernes.