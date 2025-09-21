Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz EFE

Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup

El equipo europeo necesita un pleno este domingo para conquistar la Laver Cup

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:53

Jornada terrible para Europa en la Laver Cup. El equipo capitaneado por Yannik Noah perdió los cuatro enfrentamientos y va 9-3 por detrás del ... Resto del Mundo, que puede sellar este domingo el torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  7. 7

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  8. 8

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  9. 9 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  10. 10

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup

Alcaraz pierde y aleja a Europa de la Laver Cup