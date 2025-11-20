Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El piloto Jorge Martín con la bicicleta que le han sustraído durante el Gran Premio de Cheste. LP

Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste

La seguridad privada del circuito está revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar al autor de la sustracción de la Pinarello

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El campeón de Moto GP Jorge Martín, que se alzó con el título el pasado año 2024, ha sido víctima de un robo durante el ... Gran Premio de Motociclismo de Cheste celebrado este pasado fin de semana. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, un amigo de lo ajeno se habría apoderado de la bicicleta del piloto madrileño, de la marca Pinarello, valorada en unos 20.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

