Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toni Bou, durante una competición. Repsol
Trial

Toni Bou, el coleccionista de mundiales

Acaba de sumar un título trigésimoctavo universal de trial, que junto con los conseguidos a nivel nacional y por equipos, aumenta a 67 trofeos

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:35

Hay deportistas que rompen récords… y luego está Toni Bou. El piloto catalán sigue poniendo muescas a su palmarés y ya acumula 38 títulos mundiales: ... 19 en TrialGP (outdoor) y 19 en X‑Trial (indoor). Con otra gran actuación en la ronda final en el TrialGP del Reino Unido este fin de semana, Bou añadió otro capítulo a una carrera extraordinaria que le confirma como el 'Rey del Trial' a sus 38 años. «En trial no hay límite», reconoce. «Lo único que quiero es mejorar lo que hice la última vez. Siempre es un momento muy especial cuando alcanzas un título mundial. Siempre es difícil dormir la noche después… y luego solo quieres ganar otro más».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  6. 6

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  7. 7 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  8. 8 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  9. 9

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Toni Bou, el coleccionista de mundiales

Toni Bou, el coleccionista de mundiales