Claro protagonismo de la Axarquía en el Rally Gibralfaro

Este fin de semana se celebrará el 34º Rallye Gibralfaro-Axarquía, en el que participarán 55 vehículos y que contará con dos etapas con salida ... y meta en Rincón de la Victoria y recorrido por Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar.

Así se dio a conocer este lunes, en un acto de presentación con el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Comares, José Miguel Ruiz; el de Moclinejo, Antonio Muñoz; el de Iznate, Gregorio Antonio Campos; el de Benamargosa, Salvador Arcas; el concejal de Rincón de la Victoria, Antonio Martín; el concejal de Totalán, Daniel Hernández; la concejala de Benamocarra, Desiré Téllez; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el organizador del rallye, Juan Gómez.

Este rally es la cuarta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad 2025. Se celebrará en dos etapas, ambas con salida con la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria. La primera etapa arrancará a las 17.00 horas de este sábado, y recorrerá los municipios de Totalán, Comares, Benamargosa y Cútar antes de regresar a Rincón de la Victoria alrededor de las 23.00 horas.

La salida de la segunda etapa será a las 8.00 horas del domingo en el mismo punto de Rincón de la Victoria y el itinerario pasará por Moclinejo, Benamocarra e Iznate. La llegada a Rincón de la Victoria se estima para las 13.30 horas, y la entrega de trofeos será a las 14.00.