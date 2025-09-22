Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los representantes institucionales de las localidades por las que discurrirá el Rally y los organizadores, este lunes en la presentación celebrada en la Diputación. SUR

Claro protagonismo de la Axarquía en el Rally Gibralfaro

La competición, en la que participarán 55 vehículos, se celebrará el sábado y el domingo con salida y meta en Rincón de la Victoria y recorrido por Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar

SUR

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:28

Este fin de semana se celebrará el 34º Rallye Gibralfaro-Axarquía, en el que participarán 55 vehículos y que contará con dos etapas con salida ... y meta en Rincón de la Victoria y recorrido por Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar.

