Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Martín, durante el GP de Valencia. Efe
GP de Valencia

Valencia vuelve a encender la traca final de MotoGP

El Circuit Ricardo Tormo acoge la última cita del Mundial un año después de la dana que arrasó la zona, con los regresos de Jorge Martín y Maverick Viñales y el título en juego de Moto2

Jesús Gutiérrez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

Desde el año 2002 el Gran Premio de la Comunitat Valenciana ha sido siempre el broche final a la temporada. Un escenario donde se han ... vivido resoluciones de títulos que parecían imposibles, pero también despedidas de pilotos icónicos que se han subido por última vez a una MotoGP sobre su asfalto. Incluso en los años de la pandemia siempre se mantuvo fiel con su cierre de curso a pesar de tener sus gradas vacías. Solo una vez ha faltado a su cita con el campeonato, el año pasado, tras la brutal dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y Albacete, y que también afectó a las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  7. 7 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Valencia vuelve a encender la traca final de MotoGP

Valencia vuelve a encender la traca final de MotoGP