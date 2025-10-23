Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Márquez, durante el circuito de Phillip Island. Afp
GP de Malasia

Un subcampeonato y un título en juego en Malasia

Álex Márquez podría asegurar matemáticamente este fin de semana el segundo puesto en la general de MotoGP mientras que en Moto2, Manu González y Diogo Moreira se disputan el único mundial en juego

Jesús Gutiérrez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:39

Comenta

Casi sin tiempo para digerir lo ocurrido hace cuatro días en el circuito de Phillip Island, donde Raúl Fernández logró un histórico triunfo, el Mundial ... de MotoGP aterriza en Malasia donde se disputará la vigésima y antepenúltima cita de la temporada. Como en Australia, no estarán los dos últimos campeones de la clase reina, Jorge Martín y Marc Márquez, tampoco estará Maverick Viñales. Pero sí que quedan todavía cosas por dirimirse en estas tres últimas pruebas del año.

