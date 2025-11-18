Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Test de pretemporada

Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026

Las delicadas condiciones del asfalto comprimieron el test de pretemporada en Valencia, donde volvieron a dominar las Aprilia

Jesús Gutiérrez

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

La lluvia caída el día anterior y el frío de la mañana tiró a la basura las tres primeras horas de entrenamientos de cara al ... Mundial de MotoGP 2026, donde solo un par de valientes como Jack Miller y Maverick Viñales, se atrevieron a salir a pista, pero sin completar ni siquiera un giro. De hecho, buena parte de la sesión matutina estuvo suspendida con bandera roja mientras se intentaba secar la parte más húmeda del asfalto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  9. 9 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026

Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026