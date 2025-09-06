Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Clasificación de MotoGP del Gran Premio de Cataluña Efe

Pole estratosférica de Álex Márquez en Cataluña

El piloto español saldrá desde la primera posición en la parrilla tras superar a Fabio Quartararo y a su hermano Marc. Pedro Acosta partirá quinto y Pecco Bagnaia 21º

Jesús Gutiérrez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:32

Mañana soleada en el Circuit Barcelona-Catalunya para un sábado al sprint que arrancó con los últimos 30 minutos de entrenamientos libres de MotoGP donde ... lideró Joan Mir con la Honda (uno de los pilotos que tenían que pasar por la Q1), por delante de Álex Márquez y Fabio Quartararo (otro en la repesca). Con un discreto octavo de Marc Márquez y la 17ª posición de Pecco Bagnaia, muy lejos todavía de lo que se podría esperar del piloto italiano.

