Pedro Acosta, con su KTM en los entrenamientos del Circuit Ricardo Tormo. Afp
GP Comunidad Valenciana

Pedro Acosta lidera el regreso de MotoGP a Valencia

El piloto de KTM es el más rápido en el arranque del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en busca de la que sería su primera victoria en MotoGP

Jesús Gutiérrez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:30

El regreso del Circuit Ricardo Tormo de Valencia al calendario de MotoGP un año después se hizo efectivo este viernes de entrenamientos, con mucho público ... ya en las gradas y donde hasta el buen tiempo acompañó. Fue un reencuentro en el que solo faltó el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, que se recupera de una complicada lesión en el hombro derecho, pero que estará durante el fin de semana en trazado de Cheste, donde el domingo tiene previsto asistir a la ceremonia de entrega de premios de MotoGP.

