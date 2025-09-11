Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una carrera del mundial de MotoE MotoGP

MotoGP desenchufa el campeonato eléctrico

El Mundial de MotoE dejará de disputarse a finales de 2025 por falta de popularidad entre los aficionados y de interés entre las marcas.

Jesús Gutiérrez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:40

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna Sport, propietario de los derechos del campeonato del mundo de MotoGP, han decidido poner en pausa la ... categoría eléctrica al término de la temporada 2025. Así lo han anunciado este jueves en un comunicado que literalmente dice que: «MotoE no ha logrado ganar suficiente popularidad entre nuestros aficionados durante sus siete temporadas de competición, tiempo en el que el mercado de las motos eléctricas de alto rendimiento no se ha desarrollado como se esperaba». Una decisión que, según los organizadores, ha sido consensuada con las principales partes afectadas, equipos y fabricantes.

