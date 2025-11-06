Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diogo Moreira llega a Portugal como líder del Mundial de Moto2. Efe
GP Portugal

Moto2 es la clase reina en Portugal

Con el campeonato y el subcampeonato de MotoGP resuelto en favor de los Márquez, el apretado duelo entre Diogo Moreira y Manu González acapara los focos en la penúltima cita de Portimao

Jesús Gutiérrez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Solo queda coronar un campeón en este 2025. Después de que Marc Márquez en MotoGP y José Antonio Rueda en Moto3 cerrasen sus títulos por ... la vía rápida, el de la categoría intermedia sigue abierto, con una igualadísima batalla a dos, pero con hasta cinco pilotos con posibilidades matemáticas todavía. El líder de Moto2 tendrá su primer 'match ball' este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, y por primera vez desde el mes de abril al frente de la clasificación no está un español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  8. 8 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  9. 9 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  10. 10

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moto2 es la clase reina en Portugal

Moto2 es la clase reina en Portugal