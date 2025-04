Morbidelli lidera, los oficiales de Ducati esconden sus cartas y Martín sufre

Jesús Gutiérez Viernes, 11 de abril 2025, 21:58 Comenta Compartir

Sesenta y cinco días después de su accidente en Sepang, Jorge Martín volvió a subirse una MotoGP en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Catar. Apenas se había encendido el semáforo verde del 'pit lane', cuando el dorsal 1 salió a pista para completar sus primeras vueltas de la temporada 2025. De vuelta al box de Aprilia, donde apuntaban todos los focos en ese momento, tuvo que ser ayudado por su padre para quitarse el casco y los guantes. Después, tenía una breve charla con el director médico de MotoGP, Ángel Charte, e inmediatamente se ponía en modo piloto para transmitir sus sensaciones a su jefe de mecánicos. El campeón estaba de vuelta, con dolor, pero en la pista donde tenía que estar.

Ese primer entrenamiento del día, todavía con luz natural y mucho calor sobre el asfalto, fue una primera toma de contacto para Martín, que concluyó vigésimo a 1.8 del mejor tiempo de Marc Márquez, que volvió a liderar una sesión con inmensa superioridad, dejando claro que la caída del pasado GP en Texas estaba más que olvidada.

De cara a la práctica de la noche, Jorge Martín notaba una leve mejoría en su físico, que le permitía completar alguna serie de vueltas seguidas más larga. «Está claro que me duele horrores y no sólo es el dolor, sino que tengo que compensar la fuerza que me falta con la otra parte del cuerpo, y eso es lo que más me está costando. Lo bueno es que por la mañana hacía dos vueltas seguidas y me tenía que parar a respirar, pero por la tarde ya he podido hacer cuatro o cinco vueltas, lo que ya es un buen paso». El madrileño volvió a repetir la vigésima posición, pero esta vez a 1.5 del mejor tiempo del día.

Bagnaia y Márquez guardan neumático

Durante buen parte de la jornada, los tres primeros de la general, los hermanos Márquez y Bagnaia, estuvieron en la parte alta de la clasificación trabajando en la puesta a punto de sus motos de cara al sábado y domingo, pero los últimos minutos de la práctica del viernes es una calificación en diferido, donde los diez mejores tiempos se ganan su asiendo directo para la Q2, esquivando la siempre peligrosa Q1. Todos los pilotos entran a boxes y montan un par de juegos de neumáticos blandos para atacar el crono.

En el primer intento, Bagnaia se situó al frente de la tabla de tiempo, a un par de décimas del récord del circuito y con Márquez echándole el aliento en el casco a apenas 22 milésimas. Pintaba que sería un duelo a dos entre los pilotos del equipo oficial Ducati. Sin embargo, cuando volvieron al box para el teórico segundo intento de vuelta rápida, ambos montaban neumático medio, con lo que daban por terminada esta Q0, mientras el resto de la parrilla seguía atacando el crono. Un buen día para el de Cervera, como él mismo destacaba: «Firmaría el resultado de hoy para el sábado y domingo. Solo he ganado una vez en Catar e incluso en todos mis mejores años siempre había sufrido». Unas palabras con las que volvía a incidir en el favoritismo del italiano.

Ya con el reloj a cero, sorprendía Franco Morbidelli para rebajar en otra décima el tiempo de su compatriota Bagnaia y colocarse al frente de la clasificación. El italiano daba una alegría al propietario de su equipo, que no es otro que Valentino Rossi, que por primera vez esta temporada había asistido a un gran premio.

Como se esperaba, fue una jornada teñida de rojo Ducati, que coparon las cinco primeras posiciones, en un circuito donde ya dominaban cuando todavía no habían tiranizado MotoGP. El segundo piloto del equipo de Rossi, Fabio Di Giannantonio, concluyó cuarto y quinto fue el flamante líder de MotoGP, Álex Márquez, al que no le valió el último juego de neumáticos porque se encontró delante con Bagnaia rodando lento con la goma media. La sexta Ducati, la del rookie Fermín Aldeguer, también cumplió clasificando noveno y garantizándose su puesto en la Q2.

El mejor del resto fue el francés Fabio Quartararo, sexto con la Yamaha. Justo por delante de dos KTM, las de Pedro Acosta, que en esta pista logró su primer podio de MotoGP el año pasado, y la de Maverick Viñales, que va ganando confianza con la moto austriaca. Y el último billete de la Q2 fue para el francés Johann Zarco con la Honda, que sacó por milésimas al español Álex Rins. La única marca que no estuvo representada en ese top 10 fue la Aprilia de Martín, con el japonés Ai Ogura, 15º, como su mejor representante.

En las categorías pequeñas, hubo dominio español con Manu González al frente de la tabla de tiempos en Moto2, con Arón Canet segundo y el rookie Dani Holgado tercero. Mientras que en Moto3, el mejor tiempo fue para el líder de la categoría, José Antonio Rueda, con Ángel Piqueras tercero.