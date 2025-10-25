Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francesco Bagnaia y Marc Marquez, durante una carrera el pasado año EFE

La mejor versión de Pecco Bagnaia se hace con la pole y el sprint de Malasia

Dominio absoluto del piloto italiano este sábado en el circuito de Sepang, donde Álex Márquez, segundo, se aseguró matemáticamente el subcampeonato de MotoGP.

Jesús Gutiérrez

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:17

Qué difícil es descifrar a Pecco Bagnaia en este 2025. Capaz de lo mejor y de lo peor. De caer a los infiernos y levantarse. ... De tener un viernes gris que le obligaba a pasar por la Q1 este sábado, a lograr la pole y la victoria al sprint liderando cada vuelta. De no sumar un solo punto hace una semana en Australia a aspirar al doblete en este GP de Malasia. De los últimos ocho sprint disputados, le italiano ha ganado dos y en los otros seis ni ha puntuado. Ni el propio piloto sabe dar una explicación a tantos altibajos. «No tenemos una idea muy clara de lo que pasa, hoy hemos cambiado algo y ha funcionado», comentaba el italiano que esperaba que todos los problemas que está encontrando este año le ayuden en el futuro.

