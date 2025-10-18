Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

AFP

Marco Bezzecchi y Raúl Fernández firman el doblete de Aprilia al sprint

El piloto italiano cumple los pronósticos y gana la carrera corta del sábado en Australia, por delante del español, que logra otro podio, y de Pedro Acosta, tercero

Jesús Gutiérrez

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:24

Las Aprilia se disfrazaron de Ducati en Phillip Island para dominar un sábado que empezó con sorpresa en la calificación. Todos contaban con que Marco ... Bezzecchi se hiciera con la pole, pero apareció de la nada Fabio Quartararo para robarle esa primera posición en la parrilla al italiano. Otra pole heroica del francés, que ya lleva cinco esta temporada, con una Yamaha que saca lo mejor de sí a una vuelta. Y cerraba la primera fila otra Yamaha, la del local Jack Miller, lo que rompía una racha de casi cinco años consecutivos con una Ducati en esas tres primeras posiciones de la parrilla. Y no sería la única que se rompiera este sábado para la fábrica italiana.

