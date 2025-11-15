Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Segunda jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valencia de MotoGP Efe

Marco Bezzecchi se lleva la última pole y la más apretada del año

El italiano fue el más rápido en la Q2 de Valencia, por delante de Álex Márquez y donde cinco pilotos acabaron en menos de una décima

Jesús Gutiérrez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Mañana soleada en un Circuit Ricardo Tormo para vivir una jornada de calificaciones que arrancó por la mañana con los últimos entrenamientos libres donde los ... más destacado fue la caída sin consecuencias del que había sido el más rápido del viernes, Pedro Acosta. El murciano se fue al suelo en los últimos minutos de la sesión, pero pudo volver al box con la moto apenas dañada y que pudo utilizar para la Q2.

