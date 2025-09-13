Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marco Bezzecchi celebra su victoria en el sprint. Efe
GP San Marino

Marco Bezzecchi gana el sprint de Misano tras la caída de Marc Márquez

Por primera vez esta temporada el apellido del ganador de un sprint no es Márquez, pero los hermanos de Cervera se aseguran matemáticamente que uno de los dos será campeón de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:12

Sábado de gloria para Marco Bezzecchi, que fue el gran protagonista en el circuito de Misano, después de hacerse con la pole por la mañana ... y lograr la victoria al sprint por la tarde. Un triunfo que pudo fin a varias rachas. Entre ellas, la de los hermanos Márquez, que se habían llevado todas las carreras cortas sabatinas en 2025 (14 para Marc y 1 para Álex) y otra más larga aún, ya que Ducati sumaba 29 sprint consecutivos en lo alto del podio hasta que Bezzecchi puso a la Aprilia por delante.

