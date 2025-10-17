Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Marco Bezzecchi y las Aprilia vuelan en Australia

El italiano lidera el viernes con autoridad, por delante de su compañero de marca, Raúl Fernández. Buen quinto de Álex Márquez en su batalla por el subcampeonato de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:36

Comenta

El circuito de Phillip Island recibió al paddock mundialista con viento, frío y el asfalto mojado de la lluvia caída por la noche, aunque fiel ... a su leyenda de que se pueden vivir las cuatro estaciones en un mismo día, la jornada acabó con sol y una temperatura algo más agradable que hizo que las MotoGP volasen en los últimos minutos de la práctica. Once pilotos mejoraron el récord del circuito que poseía desde el año pasado uno de los ausentes, Jorge Martín, que era noticia este viernes porque su equipo anunció que tampoco participará en el próximo GP de Malasia, mientras se recupera de su última lesión en la clavícula derecha. No estaba el piloto más rápido de 2024, ni tampoco el de 2025, ya que Marc Márquez es otra de las bajas de este accidentado final de curso, aunque en su caso, la noticia estuvo en que el director deportivo de Ducati, Mauro Grassilli, no descartaba al de Cervera en la última cita de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  10. 10 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marco Bezzecchi y las Aprilia vuelan en Australia

Marco Bezzecchi y las Aprilia vuelan en Australia