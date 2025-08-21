Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez, durante el GP de Austria. Jure Makovec / AFP
GP de Hungría

Todos los caminos conducen a Marc Márquez en el regreso de MotoGP a Hungría

El estreno de Balaton Park, un circuito de izquierdas, y la dinámica del campeonato sitúan al piloto español, ganador en los seis últimos grandes premios, como el principal favorito

Jesús Gutiérrez

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:54

Hungría vuelve a acoger una prueba del calendario 33 años después. El histórico circuito de Hungaroring fue sede dos temporadas en 1990 y 1992, y ... desde entonces el país centroeuropeo no había estado presente en la máxima categoría del motociclismo. Hubo intentos en el pasado, como el fallido proyecto de Balatonring (que no tiene que nada que ver con el actual Balaton Park), que en su día se llegó a anunciar para el campeonato de 2010 pero nunca se llegó a construir. Ahora, tras varios retrasos y numerosas modificaciones en el trazado en pos de la seguridad, se convertirá este fin de semana en el 75º circuito en acoger una carrera del Mundial de MotoGP.

