Marc Márquez sufre una fractura en el hombro y se pierde las dos próximas carreras

Un día después de sufrir una aparatosa caída en la primera vuelta del GP de Indonesia, Marc Márquez regresó a España, donde inmediatamente fue al ... Hospital Ruber Internacional de Madrid para comprobar el alcance de su lesión. Y tras un chequeo completo se confirmó que el de Cervera sufre una fractura en la base del proceso coracoides y una lesión de ligamentos en su hombro derecho.

El brazo es el mismo que arrastra las cuatro operaciones en el húmero, entre 2020 y 2021, que estuvieron a punto de acabar con su carrera deportiva. Sin embargo, tras la exploración clínica y una evaluación radiológica se ha descartado cualquier conexión con las lesiones anteriores, así como la ausencia de desplazamiento óseo significativo, lo que supone un alivio para el piloto español.

Lo que también esquiva el recién proclamado campeón del mundo de MotoGP es el quirófano, ya que el equipo médico liderado por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, los mismos que ya siguieron su recuperación en lesiones anteriores, han optado por un tratamiento conservador que incluye reposo e inmovilización del hombro. Lo que no hay todavía es un plazo definitivo definido para su recuperación.

Marc Márquez se someterá a revisiones semanales en el hospital y su evolución determinará el tiempo final de rehabilitación y su regreso a la competición. No se correrá con los plazos, ya que el objetivo de la temporada ya está cumplido. El de Cervera no volverá a subirse a su Ducati hasta su completa recuperación y consolidación de la fractura. De momento, lo que ya se ha anunciado es que será baja los dos próximos grandes premios, en Australia (18 y 19 de octubre) y Malasia (25 y 26 de octubre). Está por ver si llega a los dos últimos de la temporada en Portugal y Valencia, ya en el mes de noviembre.

El comunicado de Ducati estaba acompañado de unas palabras del propio Marc Márquez donde expresaba su intención de volver a competir en 2025: «Por suerte, la lesión no es grave, pero es importante respetar los tiempos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin forzar más allá de lo que recomienden los médicos. Tanto mi objetivo personal como el del equipo ya se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme bien y volver al 100 %».