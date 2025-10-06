Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez sufre una fractura en el hombro y se pierde las dos próximas carreras

El piloto español ya está en Madrid, donde se ha realizado un chequeo médico que ha confirmado una lesión ósea y de ligamentos, pero evita el quirófano

Jesús Gutiérrez

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:49

Un día después de sufrir una aparatosa caída en la primera vuelta del GP de Indonesia, Marc Márquez regresó a España, donde inmediatamente fue al ... Hospital Ruber Internacional de Madrid para comprobar el alcance de su lesión. Y tras un chequeo completo se confirmó que el de Cervera sufre una fractura en la base del proceso coracoides y una lesión de ligamentos en su hombro derecho.

