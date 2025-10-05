Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez, durante el GP de Indonesia. AFP
GP de Indonesia

Marc Márquez se rompe en Indonesia

El piloto español sufrió una caída en el inicio de la carrera de MotoGP y sufre una lesión en el brazo derecho, a la espera de que le hagan más pruebas a su vuelta a Madrid

Jesús Gutiérrez

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:50

Marc Márquez aterrizó en Indonesia con la resaca emocional del título logrado el fin de semana anterior en Japón, sin muchas ganas de subirse a ... su MotoGP y con una prioridad absoluto: «Tengo que acabar el año sin hacerme daño», decía el pasado jueves en la previa del gran premio. Este domingo no ha podido cumplir ese deseo por culpa de una caída en la que se vio involucrado y de la que no tuvo culpa alguna.

