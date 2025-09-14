Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez celebra su triunfo en el Gran Premio de San Marino. Efe
GP de San Marino

Marc Márquez se rehace en Misano con su victoria más trabajada

Marco Bezzecchi llevó al límite al líder de MotoGP, que tuvo que sudar más de la cuenta para lograr un nuevo triunfo que con el que ya roza su noveno título mundial

Jesús Gutiérrez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:50

Solo hubo un adelantamiento en la batalla por la victoria, lo que no restó un ápice de espectáculo y de tensión a la carrera más ... apretada de 2025. Solo 568 milésimas separaron a Marc Márquez de Marco Bezzecchi en línea de meta, pero es que el italiano estuvo pegado al colín de la Ducati desde que el español le adelantó en la vuelta 11 de las 27 de la que tenía el este emocionante Gran Premio de San Marino. Seguramente el de Cervera no necesitaba arriesgar tanto para lograr su undécima victoria de domingo y la 25 de 32 si se suman los sprint, pero como reconoció después de la carrera: «Tenía claro que era un todo o nada. Tenía ganas de ganar hoy». Y es que a Marc le escocieron esas celebraciones en las gradas cuando se fue al suelo el sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  4. 4 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    Entre el bochorno y el hartazgo
  9. 9

    Sigue la regla de los dos minutos para tener la casa siempre ordenada
  10. 10

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marc Márquez se rehace en Misano con su victoria más trabajada

Marc Márquez se rehace en Misano con su victoria más trabajada