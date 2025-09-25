Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GP de Japón

Marc Márquez, ante la primera opción de recuperar la corona

El piloto español afronta este fin de semana el desafío de cerrar un título que logrará si suma tres puntos más que su hermano Álex

Jesús Gutiérrez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:45

Marc Márquez ya sabe lo que es ganar el título de MotoGP en el circuito de Motegi. De hecho, tres de sus seis coronas en ... la máxima categoría las amarró aquí, en un trazado que es propiedad de Honda. Por lo que la fiesta era completa cuando lo conseguía delante de toda la cúpula de su anterior equipo. De lograrlo este año, será diferente por varias razones. Porque será el primer título vestido de rojo Ducati, porque llegará antes que nunca, con cinco carreras de margen, lo que da una idea de su excelsa temporada y, sobre todo, porque romperá una sequía de cinco años (el último lo logró en 2019), tras pasar un infierno de lesiones y operaciones que estuvo cerca de retirarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga
  9. 9

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marc Márquez, ante la primera opción de recuperar la corona

Marc Márquez, ante la primera opción de recuperar la corona