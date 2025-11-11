Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez, durante su rueda de prensa. EG

Marc Márquez: «Los doctores me dicen que si respeto los tiempos no habrá secuelas»

El campeón de MotoGP reconoce que la lesión del hombro es más grave de lo que se pensaba inicialmente, pero que trabajará para que en 2026 se hable de «resultados» y no de su brazo

Jesús Gutiérrez

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Marc Márquez reapareció este martes en Madrid en un evento con su patrocinador personal, Estrella Galicia 0,0, ya sin cabestrillo en su brazo derecho, ... después de la última revisión médica. Hace ahora un mes, el piloto español tuvo que pasar por el quirófano para operarse de la fractura en el coracoides y la afectación de los ligamentos acromioclaviculares que se produjo en el Gran Premio de Indonesia. Y, aunque en principio parecía menos grave, finalmente le ha obligado a perderse lo que resta de 2025. «Ya cuando llegué a Madrid, me advirtieron que se requería tiempo, porque había ligamentos y huesos afectados. El plan inicial fue más conservador, sin operación, pero cuando bajó la inflamación y la contractura, me desperté un día con la clavícula fuera de sitio. Era una fractura inestable, pero que no había afectado a las lesiones previas», comentaba el de Cervera en la comparecencia.

