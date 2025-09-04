Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez tras su último triunfo. Reuters

Marc Márquez busca un GP de 10 en Cataluña

El piloto español, en plena racha de victorias, podría salir con su primera bola de título si suma una decena de puntos más que su hermano Álex en Montmeló

Jesús Gutiérrez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:17

Un intratable Marc Márquez llega a su circuito de casa después de arrasar en los últimos siete grandes premios. Desde que acabó tercero en el ... circuito de Silverstone en el mes de mayo, el de Cervera solo conjuga el verbo ganar. Ha acabado en el escalón más alto del podio en todos los sprint del sábado y las carreras de domingo, y se ha asegurado un título que podría llegar por la vía rápida el próximo fin de semana en el circuito de Misano. Un trazado que se encuentra a una docena de kilómetros de la casa Valentino Rossi. Y si no llega en Italia, será en Japón, un GP que para él siempre era especial cuando corría para Honda.

