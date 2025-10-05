Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Rueda, campeón de Moto3. EFE
GP de Indonesia

José Antonio Rueda se proclama campeón de Moto3

El piloto sevillano aprovecha su primera bola de campeonato para sentenciar el título de la categoría pequeña y lo celebra con victoria en el GP de Indonesia

Jesús Gutiérrez

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:53

No hay mejor sensación que ganar ganando. Celebrar un campeonato desde el escalón más alto del podio, exactamente lo que hizo José Antonio Rueda en ... el circuito de Mandalika. El piloto sevillano afrontaba su primer match ball en el trazado indonesio sin depender de sí mismo, ya que todas las combinaciones que le daban el título pasaban por meter algún piloto entre él y su rival, Ángel Piqueras. Y su lugar en parrilla, undécimo, tampoco era la mejor ni reflejaba su posición real ya que era el piloto con mejor ritmo de carrera. Estaba por ver si podría aplicarlo en el día que se jugaba el campeonato y con los nervios a flor de piel.

