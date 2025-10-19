Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

José Antonio Rueda estrena su corona de Moto3 con victoria

Décimo triunfo del año para el recién proclamado campeón de la categoría pequeña, en una carrera condicionada por el viento y donde su principal rival fue el piloto local Joe Kelso

Jesús Gutiérrez

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Se cumplieron las previsiones meteorológicas y las fuertes rachas de viento sostenido de más de 50 km/h en el circuito de Phillip Island complicaron ... y mucho la carrera con las ligeras máquinas de Moto3. Aunque daba igual el viento, el frio o cualquier condición, el rey de la categoría volvió a demostrar que está un paso por encima de sus rivales. Y eso que el piloto sevillano se encontró un hueso muy duro de roer en la figura del piloto local Joel Kelso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  5. 5 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  10. 10 Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur José Antonio Rueda estrena su corona de Moto3 con victoria

José Antonio Rueda estrena su corona de Moto3 con victoria