Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Martín abandona la carrera lesionado. EP

Jorge Martín pasa de nuevo por el quirófano sin fecha de regreso

El campeón de MotoGP en 2024 se fracturó la clavícula derecha tras una caída en Japón y yaha sido operado en España sin saber si podrá volver a subirse a su Aprilia esta temporada

Jesús Gutiérrez

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:15

Comenta

El pasado domingo el circuito de Motegi vivió la celebración histórica del noveno título de Marc Márquez, pero mientras toda esa explosión de alegría y ... emoción se desataba, Jorge Martín era evacuado en helicóptero tras sufrir una salvaje caída en la salida del Gran Premio de Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  5. 5 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  8. 8 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jorge Martín pasa de nuevo por el quirófano sin fecha de regreso

Jorge Martín pasa de nuevo por el quirófano sin fecha de regreso