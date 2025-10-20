Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  10. 10 Clamor de los aficionados malaguistas en Madrid contra el equipo: «No tenéis ganas; aquí no hay presión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aprilia muestra el camino

Aprilia muestra el camino