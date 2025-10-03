Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez. AFP
GP Indonesia

Doble caída de Marc Márquez en Indonesia que le manda a la Q1

Accidentado estreno de gran premio para el campeón de MotoGP, que se fue al suelo en dos ocasiones y que tendrá que pasar por primera vez por la repesca

Jesús Gutiérrez

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Viernes atípico en el circuito de Mandalika, con muchas caídas en las tres categorías, algunas de las que meten miedo, y con sorpresas por la ... presencia de los menos habituales en la parte delantera y porque algunos de los 'capos' no hicieron los deberes en este arranque de GP. Sin duda, la mayor de todas la protagonizó el ya campeón Marc Márquez, que por primera vez en 2025 se quedó fuera de los diez primeros en la práctica del viernes y deberá pasar por la repesca de la Q1 el sábado, donde solo los dos mejores tiempos están en la definitiva Q2 que decide la pole y las cuatro primeras filas de parrilla.

