GP de Indonesia

Fermín Aldeguer se estrena en MotoGP y Marc Márquez se rompe

Cara y cruz para el motociclismo español en Indonesia, que firmó un triplete en el podio, pero con la mala noticia de una lesión en el brazo derecho del ya campeón de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:51

Carrera inolvidable para algunos y para olvidar para otros; y que comenzó con la mala salida del poleman y máximo favorito, Marco Bezzecchi, que se ... quedó clavado y perdió muchas posiciones en la arrancada. Tan pronto quiso recuperar lo perdido el italiano que pecó de optimista en la séptima curva del trazado y se llevó puesto al piloto que le precedía, Marc Márquez. Ambos rodaron por la grava a mucha velocidad y acabaron doloridos en el suelo. Inicialmente, el peor parado fue el español, que en una primera exploración en el centro médico confirmaron una lesión en el hombro derecho, con afectación en los ligamentos, que tendrá que confirmarse tras una TAC que se realizará a su vuelta a Madrid. Mala suerte para Marc Márquez, cuyo principal objetivo que se había puesto en estas carreras post título de MotoGP era no hacerse daño.

Fermín Aldeguer se estrena en MotoGP y Marc Márquez se rompe