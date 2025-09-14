Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Rueda. EFE
GP de San Marino

Victoria de campeonato para José Antonio Rueda

El líder de Moto3 firma un triunfo memorable con adelantamiento en la última curva de Misano y deja el título de la categoría pequeña casi sentenciado

Jesús Gutiérrez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:06

Octava victoria de la temporada para José Antonio Rueda y quizás la más importante y celebrada. Por cómo llegó, después de un magistral adelantamiento de ... última curva a Máximo Quiles, y porque cortaba una racha de tres carreras en la que su único rival por el título, Ángel Piqueras, le iba recortando la ventaja en la general. Golpe en la mesa por tanto del piloto sevillano, que abre de nuevo una brecha de más de tres carreras en la clasificación, 75 puntos cuando restan 150 en juego.

