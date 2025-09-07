Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Piqueras gana y José Antonio Rueda suma en Moto3

El piloto valenciano gana en Cataluña y recorta puntos al líder de la general de la categoría ligera, que minimiza daños tras una remontada de campeón

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:50

El líder del Mundial de Moto3, José Antonio Rueda, afrontaba la carrera de Cataluña muy condicionada por una sanción durante los entrenamientos del viernes. El ... piloto sevillano debía esquivar el obstáculo de una vuelta larga en el inicio de la carrera, que completó en la tercera vuelta y que le hizo bajar hasta la 15ª posición, pero a cola del grupo. Con lo que tuvo que remontar en una carrera que fue lenta en general y que en la primera parte de la misma lideró el 'poleman' David Almansa.

